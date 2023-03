La stagione della Juve dovrà ancora dire molto sia in chiave campionato, ma anche e soprattutto per quello che riguarda le vicende extra campo. Da qui passerà molto di quello che sarà il futuro del club bianconero, con Massimiliano Allegri che deve ancora essere certo di mantenere la sua posizione sulla panchina di Madama. Posto sul quale molti tifosi juventini vorrebbero vedere sedersi Zinedine Zidane che però, sembra ormai un promesso sposo del Psg. A dare manforte a questa versione è anche il portale spagnolo El Nacional, che sostiene come l'ex Real abbia il club transalpino tra le sue priorità.