E' il titolo del Mundo Deportivo, che spiega comeFermo da due anni dopo le dimissioni dalla panchina del Real Madrid, era pronto a ricominciare, ma per il momento non sembra avere un progetto in mano.La Juventus è stata una delle principali opzioni per il ritorno all'attività quotidiana del francese, spiega il Mundo Deportivo, ma l'opzione è stata frenata nei giorni scorsi vista la situazione economica del club torinese dopo le varie sanzioni che sono state comminate nelle ultime settimane, specialmente il -10 in classifica con cui è stata estromessa dalla Champions League. E Julian Nagelsmann favorito per il Psg, Zizou dovrà continuare ad aspettare una panchina, magari a stagione in corso.