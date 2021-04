Zinedine Zidane può salutare il Real Madrid al termine della stagione: come riferisce Ok Diario, per il tecnico c'è la possibilità di prendere la guida della Juventus ma anche della nazionale francese. L'ex bianconero aveva parlato così a Sky Sport di un possibile ritorno in Italia: "​Se mi manca l'Italia? Certo, sono stato 5 anni a Torino e la Juventus è sempre stata importante per me e l'Italia è sempre nel cuore! Se torno? Ora sono qui, vedremo..."