Zinedine Zidane ha deciso: tutto su Paul Pogba. Il tecnico francese vuole assolutamente con sé il centrocampista campione del mondo con la nazionale transalpina nel 2018. Per farlo sarebbe disposto a trascurare anche le altre operazioni. Lo riporta Marca, che fa notare come per Zizou l'acquisto di Pogba sia diventato una vera e propria ossessione. La Juventus guarda con un filo di preoccupazione questa mobilitazione dei Blancos, avendo messo nel mirino il giocatore del Manchester United. Le richieste dei Red Devils restano elevate: 150 milioni di euro. Ma il Real sembra intenzionato a realizzare una follia di mercato.