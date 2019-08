Zinedine Zidane non è più intoccabile. Lo racconta Marca dalla Spagna, che sottolinea come il tecnico francese, tornato al Real Madrid in primavera quando era accostato con forza alla panchina della Juventus, sia preda di problematiche legate al mercato, che non lo ha soddisfatto a pieno nonostante le ricche spese dei Blancos, e al campo, con la stagione che non è iniziata al meglio. E per il prossimo futuro Zizou è avvisato: non si guarderà al passato in caso di tracollo del Real nel corso della stagione.