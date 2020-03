1









Secondo quanto riporta As, il Real Madrid ha deciso di blindare Zinedine Zidane in seguito all'emergenza coronavirus. Il tecnico francese resterà in sella al club "pase lo que pase", a prescindere, cioé, da quello che accadrà. Nell'incertezza generale, causata dal dilagare del virus, Florentino vuole ripartire dalle sue certezze e Zidane è certamente una di queste. Zizou non lascerà la Casa Blanca e la Juve, se Sarri non sarà confermato, dovrà guardare altrove per cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione: Zidane resta al Real.