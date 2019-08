Zinedine Zidane è nervoso, arrabbiato. Il Real Madrid non ha concluso l'acquisto di Paul Pogba, il centrocampista richiesto dal tecnico a Florentino Perez in questo mercato estivo. Non bastasse, Gareth Bale resta in rosa e la sua cessione si fa sempre più difficile. Secondo quanto riportato da As, la situazione è così tesa che i Blancos ridurranno al minimo le apparizioni pubbliche di Zidane, così da evitare dichiarazioni spiacevoli prima del termine del mercato estivo, il prossimo 2 settembre.