Questione di gusti. Nonostante un mercato fin qui sontuoso, Zinedine Zidane vorrebbe un altro regalo da Florentino Perez. Chi? Facile, Paul Pogba. Secondo la stampa iberica, il tecnico francese non avrebbe dubbi. Se dipendesse da lui, scegliere tra il Polpo e Neymar sarebbe facilissimo: vincerebbe il Polpo. Strapparlo però al Manchester United non sarà affatto facile (eufemismo). Il giocatore ha un valore altissimo, tra i 160 ed i 180 milioni di euro, e Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha ribadito più volte che il centrocampista francese non è sul mercato. Pogba, al quale sarebbe piaciuto tornare alla Juve, toccherà la gabbia dorata di Manchester.