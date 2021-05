24









In Spagna sembrano essere piuttosto sicuri: a fine stagione la Juventus cambierà la guida tecnica e al posto di Andrea Pirlo, sulla panchina bianconera siederà un altro grande ex, Zinedine Zidane. Secondo il media iberico todofichajes.com, infatti, il tecnico francese lascerà il Real Madrid a fine stagione e la vittoria o meno della Liga non avrebbe nessuna influenza su questa decisione. Zidane, oltre ad avere già l'offerta della società bianconera sul tavolo, avrebbe avanzato una prima richiesta: la permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo per poter dare insieme l'assalto alla Champions League.