Finiti i campionati, è tempo del mercato degli allenatori. Sono tanti le panchine che subiranno un cambiamento in questa estate e in questi giorni si è tanto parlato di un possibile asse tra Madrid e Torino, con Zidane e Allegri coinvolti. Il primo sembra essere alla fine del suo secondo ciclo sulla panchina delle Merengues ed è stato accostato alla Juventus, mentre l’ex bianconero scalpita per tornare all’opera. Stando a quanto riporta Cadena Ser, l’addio di Zizou sarà annunciato settimana prossima, al fine di spianare la strada per Allegri, designato come prossimo allenatore del Real.