Stando a quanto riporta El Ciringuito, il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è a rischio. Molto del suo futuro dipende dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, che aveva espugnato il Bernabeu per 2-1. Se dovesse perdere in malo modo, Florentino Perez potrebbe pensare ad cambio di allenatore. La Juventus osserva con attenzione da lontano, perché il profilo del tecnico francese piace molto in quel di Torino, soprattutto al presidente Agnelli.