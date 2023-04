Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da definire, soprattutto in virtù delle ultime uscite che, stanno trascinando il serbo in fondo ad un tunnel dal quale sembra difficile uscire. Nonostante il periodo complicato però, le pretendenti per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Viola non mancano. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, il Real avrebbe individuato in Vlahovic la prima alternativa a Karim Benzema.