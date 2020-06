Miralem Pjanic non ha offerto una delle sue migliori prestazioni contro il Milan. Tutt'altro. Nonostante gli elogi di Sarri a pochi giorni dal calcio d'inzio, Mire ha deluso ancora. E non si placano le voci di mercato, soprattutto in Spagna, dove Mundo Deportivo scrive: "Avete visto tutti quel giocatore della Juve? Miralem Pjanic sembrava avere la testa altrove, tutt'altro che concentrato sul match nel pieno rendimento. Il Barça ci spera ancora...".