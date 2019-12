La questione Arturo Vidal e Barcellona tiene banco in Spagna quanto in Italia, con Liga e Serie A che sembrano "contendersi" il futuro del giocatore cileno. Il Barca, da una parte, e dall'altra l'Inter, ma anche la Juventus, che cerca di capire i venti del mercato per inserirsi in una trattativa lampo. Eppure, secondo quanto riportato da Marca, Vidal non si muoverà dalla Catalogna: il problema dei 2,4 milioni di premi arretrati richiesti dal giocatore non cambia la valutazione che ne fanno i blaugrana. Così, secondo il quotidiano spagnolo il cileno non partirà a meno di offerte consone al proprio valore, o superiori. I 12 milioni messi sul piatto dall'Inter sinora, quindi, non sembrano bastare: Vidal non è in svendita.