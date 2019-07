Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus oggi al Barcellona, potrebbe lasciare la Spagna in questa caldissima estate di mercato. Secondo quanto riportato proprio dalla stampa iberica, per lui si profila un inaspettato ritorno in Italia, ma con la maglia dell'Inter. I nerazzurri lo seguono già dalla scorsa estate, ma l'arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbe dare un'ulteriore spinta all'affare. Cosa che, ovviamente, i tifosi bianconeri non si augurano.