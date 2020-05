Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il nome di Arturo Vidal potrebbe tornare di moda per la Juventus. Sul giocatore c'è da tempo l'Inter che lo sta trattando dalla scorsa sessione di mercato, quando il Barcellona l'aveva proposto ai bianconeri e il giocatore aveva dato priorità assoluta a un ritorno a Torino. A non avallare l'acquisto del cileno era stata la stessa dirigenza della Juve, che ora potrebbe fare marcia indietro e rivalutare il ritorno di un vecchio cuore bianconero come Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona.