Per un Messi che resta al Barcellona (a malincuore), c’è un Luis Suarez in direzione Juventus e un Arturo Vidal in direzione Inter. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, l’ex centrocampista bianconero sarà un giocatore nerazzurro entro martedì. Il suo agente Fernando Felicevich (lo stesso di Alexis Sanchez) sta lavorando con il Barcellona per definire gli ultimi dettagli relativi all’addio. Quello che non è ancora noto e se il club catalano lasceranno gratis il cartellino al cileno oppure chiederanno un compenso all’Inter, una cifra simbolica come successo con il Siviglia per Rakitic.