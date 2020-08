2









A volta ritornano, almeno nel vortice dei rumors di mercato che galvanizzano il periodo estivo dell’anno. Stando a quanto riporta El Pais, Arturo Vidal starebbe prendendo in considerazione di tornare alla Juventus per giocare agli ordini di Pirlo. Insieme al Maestro, il cileno ha composto una delle mediane più forti e complete dell’ultimo decennio (con l’aggiunta di Pogba), sono stati compagni di squadra per 4 anni e adesso sarebbe affascinato dall’idea di essere allenato proprio da lui.



DIPENDE DALLA CHAMPIONS LEAGUE – Come si legge sul quotidiano spagnolo, la chiave di volta sarebbe la vittoria della Champions League. Per Vidal è diventata un’ossessione, è ancora in corsa con il suo Barcellona che sfiderà ai quarti il Bayern Monaco, dove ha giocato per tre stagioni. Di recente ha dichiarato di voler continuare in Catalogna almeno fino al termine del contratto (2021), ma una brusca uscita dal cammino europeo di Lisbona potrebbe spostare i suoi pensieri. Conte e l’Inter l’hanno corteggiato a lungo, ma adesso Vidal sarebbe stuzzicato dall’idea di tornare alla Juve, dove è diventato Guerriero, proprio al fianco del Maestro Pirlo.