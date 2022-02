A piu di 48 ore di distanza dal match giocato martedi sera tra Villarreal e Juve, sembrano non cessare le polemiche per la direzione di gara condotta dall'arbitro Siebert. Sotto la lente di ingrandimento infatti sono finiti i falli di Rabiot ed Estupinian, entrambi snazionati con un giallo e che avrebbero forse meritato qualcosa in più. Cosi come è stato messo al vaglio degli imputati anche l'episodio in occasione del gol del pari degli spagnoli, viziato da un fallo di gioco di Albiol ai danni di Vlahovic. Questa serie di errori sta mettendo in forte rischio il futuro immediato dell'addetto al VAR. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnol El Mundo Deportivo infatti, il signor Bastian Dankert sarebbe a rischio squalifica per le prossime due settimane e nelle prossime ore è attesa una conferma ufficiale.