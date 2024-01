Lucas Vazquez, terzino del Real Madrid, ha il contratto in scadenza a giugno ma secondo Bernabéu Digital, il suo rinnovo non è tra le priorità del presidente Florentino Perez, attivo su altri fronti. Non c'è fretta per il club. Non è esclusa la permanenza di Vazquez a Madrid anche oltre la prossima estate, ma resta aperta chiaramente l'ipotesi di un addio a parametro zero con diversi club attenti alla situazione: tra questi anche la Juventus, accostata a più riprese al classe '91 negli scorsi mesi.