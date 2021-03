Pochi giorni fa avevamo riportato una notizia di Don Balon secondo la quale la Juventus sarebbe interessata ad acquistare il difensore centrale francese del Real Madrid, Raphaël Varane. A Madrid, dopo l’accordo raggiunto con Alaba per giugno, stanno prendendo tempo e non hanno ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2022 del loro centrale di sinistra. Sia Alaba che Varane infatti sono mancini, e con ogni probabilità uno dei due dovrebbe sedersi in panchina. La situazione del francese ha quindi rivegliato gli interessi di tutti i top club europei ed è molto probabile, a meno di un rinnovo di contratto, che si scatenerà un’asta per quello che d’altronde è uno dei centrali di difesa più forti al mondo.