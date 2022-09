Continua a fare rumore la decisione dell'arbitro Mercenaro di annullare la rete di Arek Milik che, avrebbe garantito i 3 punti alla Juve e forse, anche un segnale di svolta per quello che il proseguo della stagione. Episodio gravissimo e che non è passato inosservato anche all'estero, dove in molti stanno puntando il dito contro l'operato del VAR. Come in Spagna, dove i maggiori media nazionali 'gridano allo scandalo'. Lo si evince anche tra le pagine del quotidiano iberico Marca, il quale si interroga su 'come il VAR non abbia visto' la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci. Insomma, questa 'svista' continuerà a far discutere ancora a lungo, con la speranza di non dover più assistere ad altri episodi analoghi.