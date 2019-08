Il futuro di Christian Eriksen resta tutto da definire. Senza un rinnovo di contratto, che prolunghi l'accordo oltre il 30 giugno del 2020, l'addio al Tottenham sembra sempre più vicino, ma i tempi stringono e il mercato chiude tra tre giorni in Inghilterra. Il Real Madrid non sembra convinto dall'affare, la Juventus aspetta la possibilità di portarlo a Torino a parametro zero la prossima estate, ma su di lui è piombato il Manchester United. Tanto che, secondo quanto riportato da As in Spagna, Eriksen avrebbe aperto al trasferimento. E Paul Pogba, in quel caso, potrebbe finire sul mercato, per la gioia dei bianconeri.