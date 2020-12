1









Ancora qualche giorno e suonerà il gong dell’inizio del mercato invernale. La Juventus è già all’opera, con Fabio Paratici che si muove si più tavoli per cogliere l’occasione migliore. Stando a quanto riporta Fichajes.net, tra i gioiellini osservati ci sarebbe anche Yusuf Yazici, protagonista del Lille che attualmente è in vetta alla classifica di Ligue 1. Ben 11 reti in 21 gare per lui, prestazioni che hanno attirato tanti top club. Infatti – si legge – su Yazici hanno messo gli occhi anche il Manchester United e l’Arsenal.