In Spagna la notizia continua a rimbalzare sulle varie testate giornalistiche: Sergej Milinkovic-Savic è ad un passo dal Manchester United. Il centrocampista serbo è vicinissimo all'addio alla Lazio per trasferirsi all'Old Trafford. Se così fosse, la Juventus vedrebbe sfumare un obiettivo di mercato molto interessante, ma potrebbe consolarsi tentando l'assalto a Paul Pogba. Infatti, l'eventuale arrivo di Milinkovic aprirebbe all'addio del francese allo United. I bianconeri restano in agguato.