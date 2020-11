Al momento la Juventus non ha nessuna intenzione di cedere Wojciech Szczesny. Ma se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati. Per questo, dalla Spagna arriva un'indiscrezione secondo la quale Partici avrebbe messo nel mirino il portiere del Psg Keylor Navas. Secondo quanto riporta Don Balon, sarebbe stato Cristiano Ronaldo a contattare l'ex compagno al Real Madrid per sondare il terreno e capire se ci sono margini per una trattativa. Tutto è legato anche al futuro di Gigio Donnarumma, che piace alla Juve ma anche al Psg: la situazione del rinnovo col Milan è ancora in stand by, e l'eventuale trasferimento in Francia del classe '99 potrebbe aprire le porte a un addio di Navas.