Il centrocampista francese del Lione, seguito da vicino da ormai due stagioni dalla Juventus, sarebbe vicino al trasferimento in un club di Premier League. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes.com, il classe 1998 sarebbe infatti molto vicino, pronto a investire circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Ad oggi, la Juventus non dovrebbe rilanciare per Aouar: l'obiettivo numero uno per il centrocampo dei bianconeri rimane infatti Manuel Locatelli, e lo sforzo economico del club andrà tutto in quella direzione.