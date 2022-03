La Juve ora è concentrata solo sulla gara contro la Salernitana, soprattutto dopo il brutto risultato maturato in Champions contro il Villarreal. Ma è inevitabile guardare anche al mercato, dove gli obiettivi finiti nelal lista di Nedved e Arrivabene sono parecchi. Uno di questi è il centrocampista francese Tchouameni, oggetto dei desideri del mercato della Vecchia Signora insieme a Paul Pogba. Ma in queste ore sarebbe arrivata una notizia poco confortante per tutto il mondo Juve, perchè stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Real sarebbe ad un passo dal chiudere l'affare per il francese sulla base di circa 50 milioni di euro.