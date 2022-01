Dejan Kulusevski è uno di quei calciatori che, pur non avendo le valigie in mano, potrebbero lasciare Torino nel caso in cui negli uffici della Continassa venisse recapitata un'offerta cash di valore congruo. Secondo quanto riporta Sport, tra i club interessati ci sarebbe il Siviglia che, però, non sarebbe disposto a sborsare i 35 milioni di euro richiesti e preferirebbe prendere lo svedese in prestito fino a fine stagione.