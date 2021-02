Futuro ancora tutto da scrivere per Douglas Costa. L’esterno brasiliano di proprietà della Juventus è in prestito secco al Bayern Monaco, che non si è ancora esposto in merito ad un eventuale riscatto. Nel frattempo, si affacciano altri club sul bianconero. Stando a quanto riporta Fichajes.net, Douglas Costa è entrato nelle mire del Leeds, qualora dovessero cedere Raphinha, una delle stelle della formazione neopromossa di Bielsa che piace molto al Liverpool. Che sia Germania o Inghilterra, il futuro del brasiliano è lontano dalla Juve.