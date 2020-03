In questo periodo di partite rinviate, il calciomercato torna argomento principale. In casa Juve, sono molti i giocatori in uscita la prossima stagione, tra questi c'è l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da TyC Sports, l'attaccante argentino della Juventus sarebbe il sogno dell'Athletic Bilbao per la prossima stagione. I baschi cercano un nuovo grande attaccante da far giocare al San Mames. Il bisnonno del Pipita era di origini basche e Higuain, secondo la politica di mercato del Bilbao, potrebbe giocare e tornare così nella Liga.