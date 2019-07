Samuel Umtiti potrebbe essere tra i grandi nomi sacrificati dal Barcellona per finanziare il ritorno di Neymar Jr con la maglia blaugrana. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, il difensore sarebbe attualmente sul mercato, con un valore superiore ai 50 milioni di euro. I bianconeri, però, nel frattempo si sono diretti con decisione verso Matthijs de Ligt, che è sempre stato il primo obiettivo di Fabio Paratici per rinforzare la difesa. Umtiti può anche liberarsi dal Barcellona, ma la Juventus al momento guarda altrove.