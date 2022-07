Il mercato della Juve è in continua evoluzione con il trascorrere delle ore e quelle che stanno per arrivare potrebbero essere fondamentali per la definizione del passaggio di Bremer in bianconero. Nel frattempo, dalla Spagna continuano a dare quasi per ultimata anche l'operazione che potrebbe portare il difensore Nahuel Molina all'Atletico Madrid. Il centrale dell'Udinese è stato inseguito per diverso tempo anche dalla Vecchia Signora, la quale ha poi deciso di virare su altri fronti.