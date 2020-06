1









Passi avanti nello scambio Pjanic-Arthur. Ieri si è smosso lo stallo che stava immobilizzando la trattativa, dovuto alla contrarietà del centrocampista a lasciare il Barcellona. Nonostante la sua volontà resista, il brasiliano ha dato un’apertura, un mezzo sì che è linfa vitale per l’affare, conscio del fatto che non è più parte centrale del progetto blaugrana. Dalla Sapagna rilanciano. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe offerto un quinquennale a 7 milioni di euro netti, con bonus annessi che porterebbe l’ingaggio ad 8 milioni. Arthur non ne fa una questione di soldi, ma in questo modo vedrebbe il proprio salario triplicato (quello attuale è pari a 2,2 più bonus)