Tutti vogliono Aurelien. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo specializzato Fichajes.net, il centrocampista classe 2000 delè sempre più richiesto sul mercato, in vista di gennaio o della prossima stagione: il francese piace molto a, oltre che allache ne ha fatto l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto. I bianconeri hanno il vantaggio di essersi mossi con i tempi giusti, ma la concorrenza e lo strapotere economico delle altre pretendenti potrebbero complicare non poco i piani.