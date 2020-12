Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, José Mourinho ha messo gli occhi su Paulo Dybala. Per il portale spagnolo, il club inglese vorrebbe acquistare l'argentino per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. E la Juve potrebbe pensarci, sostanzialmente per due motivi: il primo, il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo che sembra a un punto morto; il secondo, il rendimento visto in questa stagione che dimostra come persino di Paulo questa squadra possa fare a meno.