Secondo quanto riporta As, per la Juve è tornato di moda il nome di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid. Occhio però alla Premier League. Il Manchester United, infatti, potrebbe inserire il colombiano in un ipotetico scambio con Paul Pogba. Lui si, obiettivo primario della Juve per la prossima stagione. Un anno dopo il tormentone Napoli, quindi, James può concretamente lasciare il Santiago Bernabeu, per lui possibile futuro in Italia o Inghilterra. Sarebbe il nome giusto per la Juve?