Quali sono i ventenni più costosi in Europa? Il portale spagnolo Fichajes.net ha stilato la classifica dei giocatori ventenni, o anche più giovani, che hanno il valore più alto in tutta l’Europa. La top 10 è guidata al primo posto da Erling Haaland, attaccante rivelazione che il Borussia Dortmund ha strappato al Salisburgo per 45 milioni di euro complessivi. Il prezzo del suo cartellino è pari a 72 milioni di euro. Al secondo posto Alphonso Davies del Bayern Monaco con i suoi 45 milioni di euro, stesso valore per le stelle brasiliane del Real Madrid Rodrygo e Vinicius Junior. Nella top 10 presente anche il neo-acquisto della Juventus Dejan Kulusevski e l’obiettivo di mercato del Brescia Sandro Tonali, entrambi con una valutazione pari a 31,5 milioni.