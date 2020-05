La corsa per Sandro Tonali si fa sempre più serrata. Sorpassi e controsorpassi per un traguardo ancora lontano, ma ora la gara la starebbe conducendo il Barcellona. È quanto rivela il portale spagnolo Don Balon, secondo cui il gioiellino del Brescia classe 2000 avrebbe declinato la Juventus in favore dei blaugrana, al momento in cima alle sue preferenze. In Italia resta sempre avanti l’Inter, considerata la seconda scelta nel caso in cui il centrocampista azzurro non dovesse accasarsi in Catalogna. Ma per ora, dalla Spagna, sono sicuri che Tonali avrebbe preferito Messi a Cristiano Ronaldo.