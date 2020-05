In Spagna non hanno dubbi, Sandro Tonali vuole solo il Barcellona. Secondo quanto riporta Don Balon, il centrocampista del Brescia è pronto a respingere anche un'eventuale proposta della Juventus per aspettare gli spagnoli. Classe 2000, Tonali ha avuto un impatto pazzesco alla sua prima stagione in Serie A: qualità e personalità, in poche settimane si è preso il centrocampo delle Rondinelle per diventare un titolare indiscusso. La Juventus lo ha puntato da tempo arrivando prima di tutti, ora la concorrenza si è fatta sempre più grande perché su Tonali ci sono anche Inter, Fiorentina, Milan, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.