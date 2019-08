Contatto tra la Juventus ed il Barcellona per Jean-Clair Todibo, difensore ex Tolosa che a gennaio era ad un passo dai bianconeri ma ha poi scelto il club catalano. Secondo quanto riporta l'emittente radiofonica Rac1, Paratici avrebbe contattato la dirigenza catalana per sondare la disponibilità del difensore francese che il Barcellona potrebbe cedere in questa finestra di mercato. Secondo l'emittente la Juve cerca Todibo per rimpiazzare Chiellini mentre vanno ancora avanti i contatti per Rakitic.



POSTI IN PIEDI - Difficile, però, che i bianconeri amplino ulteriormente la propria rosa considerato anche che fino a ieri Rugani era stato messo sul mercato. Al momento ci sono posti in piedi nella rosa bianconera e anche lo scambio tra il centrocampista croato ed Emre Can resta complicato.