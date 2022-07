Ancora un'altra tegola per l'ex portiere di Juve e Fiorentina Neto, scartato anche questa volta dal Barcellona per effetto della volontà e della decisione presa dall'allenatore Xavi. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo infatti l'ex centrocampista non avrebbe intenzione di portare Neto al prossimo ritiro, escludendono di fatto dal gruppo squadra. Questo inevitabilmente sancirà la fine dei rapporti tra i blaugrana e il portiere.