Nuove, importanti indiscrezioni giungono dalla Spagna per il futuro di Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona. Secondo quanto riporta Cadena Cope, l’agente del tedesco avrebbe avuto contatti con Juventus, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain nelle ultime settimane. In casa bianconera, la porta è difesa da Wojciech Szczesny che ha rinnovato recentemente fino al 2024, ma nulla è precluso per il futuro soprattutto quando in ballo ci sono questi nomi. Se si concretizzasse come idea estiva, Paratici dovrà comunque affrontare una tosta concorrenza. Intanto, Ter Stegen spaventa il Barcellona e si guarda attorno, anche in Italia.