torna a parlare della Superlega: "Ho la sensazione che ci sia una specie di rapimento psicologico da parte di Florentino Perez e del Real Madrid… Una specie di complesso di inferiorità. Laporta ha parlato di non voler rimanere fuori dalla Coppa Campioni come negli anni ’50, ecco cosa intendo. Florentino Perez è molto intelligente e Jose Angel Sanchez, il suo ad, è il più empatico del calcio europeo. Siamo arrivati al punto che a una cena del Trofeo Gamper ci fosse Florentino! Il Barcellona era d’accordo al CVC finché il Real Madrid non ha detto no. Che i naufraghi (Laporta, Perez e Agnelli, ndr) vadano avanti insieme! Non si rendono conto che gli inglesi non sono già parte di questa battaglia".