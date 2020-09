48









Ha del clamoroso quanto viene raccontato dalla Spagna. L’indiscrezione, o meglio, lo scenario che viene riportato dal giornalista di Mundo Deportivo Francesc Aguilar vede l’Inter pronta a fare uno sgambetto alla Juventus… per Suarez: “Non si parla di Inter, ma se Luis Suarez ottiene la nazionalità italiana, il club nerazzurro potrebbe aspettare di soppiatto per prendere l’uruguaiano se viene liberato dal Barcellona”. È quanto cita il tweet apparso sulla sua pagina, che apre ad un’ipotesi mai valutata fino a questo momento.



LA SITUAZIONE - Come documentato da voli, immagini e video, Suarez ha sostenuto a Perugia l’esame idoneo al conseguimento della cittadinanza italiana. Il Pistolero ha deciso di voler concludere l’iter burocratico dalle lunghe tempistiche, troppo per la Juventus che non può aspettare oltre il 6 ottobre, data in cui dovrà consegnare la lista per la Champions League. Ma Suarez ha voluto rispettare gli impegni presi a prescindere dalla posizione del club bianconero, che vuole chiudere il prima possibile per Edin Dzeko. Così, possedendo il passaporto italiano e quindi comunitario, Suarez sarà libero di approdare in qualsiasi club europeo una volta risolta la buonuscita con i blaugrana, per la quale non c'è ancora l'accordo. In tutto questo si apre lo scenario Inter, defilatissima, ma che dalla Spagna raccontano come potrebbe irrompere da un momento all’altro.