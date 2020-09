Svolta improvvisa nel futuro di Luis Suarez, che sta trattando l’addio al Barcellona dopo la scelta presa dal nuovo tecnico Ronald Koeman. Almeno da quanto riportano dalla Spagna: stando a quanto scrive Deportes Cuatro, l’Atletico Madrid avrebbe virato con forza sul Pistolero e l’interesse sarebbe ricambiato dallo stesso giocatore. Da giorni raccontiamo come la Juventus abbia raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore sulla base di un biennale con opzione per il terzo a 10 milioni di euro a stagione, ma l’intromissione dei Colchoneros potrebbe far saltare il banco. Il Cholo Simeone reputa l’uruguaiano la pedina perfetta per rinforzare l’attacco, ma solo nel caso in cui dovesse partire uno tra Alvaro Morata (tra le alternative per l’attacco della Juve) e Diego Costa.