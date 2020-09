34









Il futuro di Leo Messi potrebbe essere ancora a Barcellona. Nei giorni scorsi l'argentino ha fatto un passo indietro, e anche il padre Jorge ieri ha aperto a una permanenza in Spagna: "Stiamo studiano una possibilità per restare". Un grande amico di Messi è Luis Suarez, che con Leo si intende a meraviglia sia in campo che fuori. Quindi ora anche Suarez può rimanere al Barcellona? Tanti juventini se lo chiedono, visto che Fabio Paratici e il suo staff sta lavorando da settimane per portare l'uruguaiano a Torino.



RAPPORTI - A chiarire la situazione è il biografo di Messi e Ronaldo Guillem Balague, che con un tweet spiega: "Non è vero che il futuro di Messi è legato a quello di Suarez. L'uruguaiano è d'accordo con la Juve e questo non influisce su ciò che deciderà Leo. La richiesta al Barcellona si è abbassata: anziché i due anni rimasti di contratto (uno su opzione), Suarez sarebbe contento se gli venisse pagato anche un solo anno". Balague spiega poi la situazione sul futuro di Messi: "I suoi rappresentanti risponderanno presto alle dichiarazioni de La Liga sulla validità del suo contratto (e sulla clausola di 700 milioni di euro) e su quanto sostiene il presidente del Barcellona Bartomeu".



