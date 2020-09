Dalla Spagna rimbalza una notizia che non fa altro che mettere carne al fuoco alla vicenda Suarez. Come riporta Deportes Cuatro, il tempo del Pistolero al Barcellona è scaduta, la sua prossima destinazione è la Juventus. Non servirà a nulla la permanenza dell’amico Messi, l’attaccante uruguaiano si è convinto della meta bianconera e i suoi legali stanno discutendo gli ultimi dettagli per il suo addio ai blaugrana. Con la Juve l’accordo è stato raggiunto da tempo (biennale con opzione per il terzo a 10 milioni a stagione compresi bonus), l’ultimo nodo è legato al passaporto italiano, per il quale Suarez sosterrà il test per l’idoneità.