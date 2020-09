Luis Suarez ha l'accordo con l'Atletico Madrid. Lo riporta il Mundo Deportivo, che spiega come il 33enne attaccante del Barcellona abbia raggiunto l'intesa con i Colchoneros: contratto biennale a cifre vicine ai 10 milioni a stagione. Niente Juve, dunque, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, perché i nodi legati alle tempistiche per l'arrivo del passaporto italiano hanno di fatto bloccato tutto. E ora? E ora l'accelerata può arrivare dalla Spagna, anche se qualche problema da risolvere c'è ancora: l'Atletico deve cedere Diego Costa, ma soprattutto Suarez deve trovare l'accordo per la buonuscita con il Barcellona. Il Pistolero vorrebbe l'intero ingaggio del prossimo anno, ma non sarà così semplice.