Secondo quanto riporta Don Balon, Federico Bernardeschi si è offerto al Barcellona. Il fantasista ex Fiorentina non ha convinto in bianconero e, secondo quanto scrive il portale, non ha un buon rapporto con Cristiano Ronaldo, il che lo avrebbe portato a maturare la decisione di lasciare il club bianconero in estate. Il prezzo? 40 milioni di euro, tanto quanto la Juve l'ha pagato due stagioni e mezzo fa per prelevarlo dalla Fiorentina. Altri mezzi d'informazione spagnoli, come il quotidiano Sport, hanno accostato il toscano sia al Barça che all'Atletico Madrid.